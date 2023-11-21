Шойгу заявил о провале попыток ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении

Ранее сообщалось, что российские силы на Херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат.

Он добавил, что попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении провалились.

Шойгу указал на то, что российские группировки в ходе СВО уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС .

20 ноября 2023, 15:29

Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

@ LIBKOS/AP/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».