Росздравнадзор приостановил использование медизделия с ИИ Botkin.AI

«Коммерсант»: Росздравнадзор впервые приостановил использование медсистемы с искусственным интеллектом Botkin.AI

Ведомство сочло, что получившая регистрационное удостоверение в 2020 году разработка может «причинить вред здоровью» пациентов, отмечает «Коммерсант». Три года назад компания-разработчик системы «Интеллоджик» заявляла об интеграции Botkin.AI в медучреждения Москвы, однако в мэрии заявляют, что ее не используют.

На данный момент Росздравнадзор приостановил применение системы, предназначавшейся для анализа снимков компьютерной томографии с использованием ИИ «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью».

В ведомстве сообщили, что сейчас идет проверка производителя, а в «Интеллоджик» на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Как отмечает газета, еще в начале ноября глава Росздравнадзора Алла Самойлова на форуме Novamed сообщила, что ведомством впервые было приостановило обращение медизделия с ИИ из-за «отсутствия клинического эффекта и неоднократно выявленных дефектов».

На развитие Botkin.AI «Интеллоджик» в 2019 году привлек 100 млн рублей от ряда инвесторов. По данным Kartoteka.ru, на сегодня порядка 17,6% «Интеллоджик» принадлежит «Ташир Медика», 8,9% – основателю стартапа Сергею Сорокину, еще по 3,1% – у Тимура Авдеенко и Дмитрия Шарова и 1,5% – у Олега Бухвалова. Выручка компании в 2022 году составила 15,5 млн рублей, а чистый убыток – 100 млн.

В департаменте здравоохранения Москвы заверили, что система в столичных клиниках не используется.