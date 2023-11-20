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    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    17 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    12 комментариев
    20 ноября 2023, 18:25

    Россиянам пообещали теплую зиму

    Гидрометцентр: Зима в России будет теплой из-за феномена Эль-Ниньо

    Россиянам пообещали теплую зиму
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предстоящая зима в России обещает быть теплой из-за природного явления в Тихом океане под названием Эль-Ниньо, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Как указал метеоролог, будущей зимой температура в европейской части страны и в Москве в частности будет держаться около и выше нормы по причине того, что Эль-Ниньо «очень развивается». Он объяснил, что Эль-Ниньо является процессом, когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла, а вот это тепло определяет глобальную высокую температуру, передает телеканал 360.

    Вильфанд подчеркнул, что погода все равно будет переменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады, по его словам, будут очень частые в зимний период при среднем показателе температуры около или выше нормы, однако зима все же окажется довольно теплой.

    Метеоролог также рассказал о погоде в конце осени. Он отметил, что на этой неделе в Москве сохранится холодная январская погода. Ночные температуры в столице, по его словам, будут около -8… -10 градусов, а по Московской области – до -13. Днем температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, а 24 ноября пойдет заметный снег, который будет сопровождаться потеплением практически до нуля градусов, после чего в течение следующей недели вновь ожидается понижение температуры, уточнил Вильфанд. Поэтому, пояснил он, снег до конца месяца таять не будет.

    Эль-Ниньо – это феномен, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Процесс, при котором она становится холоднее обычного, называется Ла-Нинья. Такие события происходят каждые 2–7 лет.

    Ранее метеоролог рассказал, где в России вскоре ждать новых ураганов.

    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

    Коментарии (20)
    20 ноября 2023, 13:05
    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией

    Песков: Россия не может повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией оставшихся КПП на границе

    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия вряд ли может повлиять на планы Финляндии полностью закрыть оставшиеся КПП на границе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что между Россией и Финляндией сейчас «как такового диалога нет». При этом он подчеркнул, что произошло это не по вине Москвы, поскольку не российская сторона была инициатором сворачивания диалога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией.

    Москва пообещала не оставить без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

    Коментарии (26)
    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




    Результаты



    Коментарии (19)
    20 ноября 2023, 07:34
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    По его словам, после начала спецоперации на Украине Финляндия «проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику», передает РИА «Новости».

    «При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа», – заверил Беляев.

    Также политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.

    До этого Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

    Коментарии (37)
    20 ноября 2023, 06:38
    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

    Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был неординарным, ярким человеком, посвятившим жизнь служению Кузбассу и России.

    Цивилев отметил, что это невосполнимая утрата, потому что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона. Он возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса.

    «Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора... Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.

    Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, назвав такое решение «единственно верным» после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Пост главы региона занял его заместитель Сергей Цивилев.

    17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

    Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (город Туркменбаши, Туркмения). С отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (1964) и заочное отделение Новосибирского института инженеров ж/д транспорта, ныне – Сибирский государственный университет путей сообщения (1973). Доктор политических наук.

    В Кемеровской области начал работать с 1964 года – был стрелочником на железнодорожной станции, дежурным, начальником станции. В 1988-м получил назначение начальником Кемеровской железной дороги.

    В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР. По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов, набрав 6,81% голосов.

    В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996-го по 30 июня 1997 года занимал пост министра по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

    В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета. Принимать награду отказался, объяснив решение тем, что не может получить ее «от власти, которая ввергла страну в нищету». В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

    Награжден также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имеет благодарности (2004, 2005) и почетную грамоту (2008) президента России, почетные грамоты правительства России (2004, 2005).

    Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, в настоящее время на пенсии. Старший сын – Дмитрий (род. 1968), начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор). Младший сын – Андрей (1972–1998), погиб в автомобильной катастрофе.

    Коментарии (27)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

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    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

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    20 ноября 2023, 14:10
    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

    Немецкий политолог Рар: Прибалты считают, что пришла их очередь порулить в НАТО

    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    У главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша не так много шансов занять пост генсека НАТО. А вот у премьер-министра Эстонии Каи Каллас они есть, поскольку на Западе практикуется «феминистская дипломатия», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генсеком НАТО.

    «Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, судя по всему, все же уходит. А сам по себе пост довольно престижный и высокооплачиваемый. Прибалтов, в отличие от тех же поляков, пока такими должностями не баловали. Поэтому они считают, что пришла их очередь тоже порулить в Европе», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.

    «Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.

    «В целом НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем не зависящий от США», – резюмировал собеседник.

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО, пишет Bloomberg. 58-летний Кариньш ушел с поста премьер-министра Латвии в августе, поскольку его партия «Единство» стремилась сформировать новое правительство.

    Согласно распространенному заявлению его представительства, он намерен «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».

    «Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», – говорится в заявлении Кариньша. Также в тексте упоминается, что под его руководством «Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель вклада в 2% в оборонные расходы».

    Кстати, уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также ранее высказывала подобные планы занять пост, который освободится в 2024 году.

    Союзники по НАТО будут рассматривать кандидатов из разных регионов, а не только из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение всех 31 союзников должно быть единогласным, но точка зрения США, которые лидируют по военному вкладу в НАТО, всегда имеет наибольший вес.

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    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

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    19 ноября 2023, 19:42
    Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Пограничная охрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам в районе пропускного пункта Вартиус погранотряда Кайнуу на границе с Россией, говорится сообщении пограничников.

    Отмечается, что пограничники устанавливают заграждения в этом районе, чтобы иметь возможность «общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации», передает РИА «Новости».

    Телеканал Yle сообщает, что погранотряд повышает готовность в связи с большим количеством беженцев в российской Костомукше. На данный момент ситуация спокойная и полностью под контролем, говорится в сообщении.

    В пятницу Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

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    20 ноября 2023, 03:30
    На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией

    Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей набрал 55,95% на выборах

    На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил на выборах президента, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней.

    Отмечается, что у его соперника министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%, тот уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой, передает РИА «Новости».

    «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил кандидат.

    Колумбийский лидер Густаво Петро тем временем назвал победу Милея печальной для Латинской Америки, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы».

    А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с ним дипломатические отношения.

    Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

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    20 ноября 2023, 08:45
    Sun: Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка типа Vanguard британских ВМС, на борту которой находились 140 человек, едва не утонула из-за нарушения работы одного из глубиномеров, пишут СМИ.

    По информации источников газеты The Sun, субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда патрулирующие датчики вышли из строя. Подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в «опасную зону» в результате произошедшего сбоя, передает ТАСС содержание статьи.

    Благодаря действиям инженеров катастрофы удалось избежать, пишет издание. С помощью второго глубиномера специалисты определили, что погружение вышло из-под контроля.

    По словам источника, технически субмарина все еще находилась на допустимой глубине, однако при плановом погружении весь экипаж «перешел бы на боевые посты». Этого не произошло, сказал он, добавив, что подлодка опускалась все ниже , хотя не должна была находиться на этой глубине.

    «Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», – сказал источник The Sun.

    Британское военное командование начало расследование инцидента. Информация, о какой конкретно глубине и субмарине идет речь, не раскрывается.

    В апреле ВМС Великобритании начали расследование в связи с сообщениями об обнаруженных в пабе якобы секретных документах со схемой устройства новейшей подлодки HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов.

    Коментарии (10)
    20 ноября 2023, 12:25
    Назван срок полного закрытия Финляндией границы с Россией

    Iltalehti: Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду

    Назван срок полного закрытия Финляндией границы с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией, пишут СМИ.

    Источники газеты Iltalehti сообщили, что, как предполагается, эти контрольно-пропускные пункты будут закрыты в среду 1.00 мск, передает ТАСС.

    Москва ранее заявляла, что не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

    Коментарии (16)
    20 ноября 2023, 13:02
    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

    Политолог Хейфец: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый президент Аргентины может попытаться реализовать все свои предвыборные обещания, однако шансов на успех мало. Вместе с тем, политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее во втором туре президентских выборов в Аргентине победил либертарианец Хавьер Милей.

    «Милей, скорее всего, попытается реализовать свои предвыборные обещания. Но желания и реальность иногда могут не совпадать. У него нет большинства в парламенте страны, поэтому я не удивлюсь, если избранному президенту через полгода попробуют объявить импичмент», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    «Милей может попытаться отдалиться от Китая и Бразилии. Однако между Аргентиной и этими странами налажен большой товарооборот. Разрыв с ними приведет к существенному ухудшению экономической ситуации. Что касается США, они заинтересованы в хороших отношениях с Буэнос-Айресом», – отмечает он.

    «Однако Милей – трампист, и вряд ли Байден захочет тесно взаимодействовать с ним, отдавая политические очки своему оппоненту. Долларизация экономики также находится под вопросом. За счет собственных резервов Аргентина не сможет провести такую реформу, а в Вашингтоне трата средств на внешнюю политику сейчас вызывает большие разногласия», – подчеркивает эксперт.

    «При благоприятном исходе избрание Милея никак не отразится на отношениях с Россией. При негативном сценарии следует ожидать присоединения Аргентины ко всему массиву санкций против нашей страны и снижения товарооборота. На политическое сотрудничество в рамках международных организаций также не стоит рассчитывать. Например, вступление Буэнос-Айреса в БРИКС при избранном президенте маловероятно», – акцентирует собеседник.

    «Экономика Аргентины сейчас переживает не лучшие времена. Предыдущие правительства не смогли справиться с финансовыми проблемами, поэтому избиратели проголосовали за Милея. Граждане надеются, что он выведет страну из кризиса. Однако, скорее всего, предвыборные обещания реализовать не удастся. И тогда народная любовь довольно быстро растворится», – резюмировал Хейфец.

    Ранее на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, что следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Его главного соперника, министра экономики страны Серхио Массу, поддержало только 44,04% избирателей. Он уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой.

    «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил Масса.

    Колумбийский лидер Густаво Петро назвал избрание нового президента печальным событием для региона, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с Бразилией дипломатические отношения.

    Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, заявил российский посол Дмитрий Феоктистов.

    «Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие», – передает слова посла РИА «Новости».

    В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями Милея. «Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации», – пояснил он.

    Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, избранный президент против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

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