Россиянам пообещали теплую зиму

Гидрометцентр: Зима в России будет теплой из-за феномена Эль-Ниньо

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал метеоролог, будущей зимой температура в европейской части страны и в Москве в частности будет держаться около и выше нормы по причине того, что Эль-Ниньо «очень развивается». Он объяснил, что Эль-Ниньо является процессом, когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла, а вот это тепло определяет глобальную высокую температуру, передает телеканал 360.

Вильфанд подчеркнул, что погода все равно будет переменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады, по его словам, будут очень частые в зимний период при среднем показателе температуры около или выше нормы, однако зима все же окажется довольно теплой.

Метеоролог также рассказал о погоде в конце осени. Он отметил, что на этой неделе в Москве сохранится холодная январская погода. Ночные температуры в столице, по его словам, будут около -8… -10 градусов, а по Московской области – до -13. Днем температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, а 24 ноября пойдет заметный снег, который будет сопровождаться потеплением практически до нуля градусов, после чего в течение следующей недели вновь ожидается понижение температуры, уточнил Вильфанд. Поэтому, пояснил он, снег до конца месяца таять не будет.

Эль-Ниньо – это феномен, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Процесс, при котором она становится холоднее обычного, называется Ла-Нинья. Такие события происходят каждые 2–7 лет.

Ранее метеоролог рассказал, где в России вскоре ждать новых ураганов.