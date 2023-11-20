Сенатор: Статью Байдена написал более-менее подготовленный член его команды

Сенатор Долгов: Статья Байдена для WP – это попытка выбить деньги у Конгресса на бездонную Украину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У меня после прочтения текста в WP возник вопрос, читал ли Байден «свою» статью. Я думаю, вряд ли. Но ему следовало бы с ней ознакомиться. А то мало ли, спросят что-то на публичных выступлениях или дебатах, а он даже не сможет ответить», – сыронизировал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

«Очевидно, что статью написал какой-то более-менее подготовленный член команды Байдена, чтобы выбить деньги у Конгресса для Израиля и бездонной бочки – Украины. Однако президенту США и его сторонникам надо вспомнить и понять, что американское представление о демократии поддерживает все меньшее количество стран. Даже на Западе далеко не всем нравится агрессивное насаждение принципов Вашингтона. И этот вектор на развенчание проамериканских мифов будет продолжаться», – напомнил он.

«В статье Байден также заявляет о курсе Вашингтона на дальнейшую поддержку собственного лидерства в мире. Но мы видим, к чему уже привело это «лидерство»: США были главным спонсором вооруженного переворота и слома Украины, а на Ближнем Востоке американцы делают все, чтобы поставить окончательный крест на перспективах создания Палестинского государства. И это я не говорю об их вмешательстве в дела других стран Европы, Азии, Ближнего Востока», – указал спикер.

«Что же касается лидерства самого Байдена в Америке, то социология показывает – его рейтинги, мягко говоря, не на высоте. Кстати, про указанный Байденом «вызов» США со стороны президента России Владимира Путина – популярность нашего лидера во многих странах мира, не говоря уже про Россию, куда выше рейтинга Байдена», – подчеркнул парламентарий.

«Также обращает на себя внимание желание главы Белого дома выстроить экономический коридор, который соединит Индию с Европой через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Кажется, Вашингтону стоило бы сначала спросить эти суверенные государства, хотят ли они попасть в этот котел», – добавил Долгов.

Ранее издание The Washington Post опубликовало авторскую статью президента США Джо Байдена под названием: «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В тексте, в частности, говорится, что «Путин и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты демократию в соседних странах, разрушить региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком». «Америка не может позволить этому случиться – в интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира», – указывается в статье.







«Соединенные Штаты являются важной нацией. Мы объединяем союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему. Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет продолжать быть им», – подчеркивает глава Белого дома.

«Наши обязательства перед Украиной – это инвестиции в нашу собственную безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра. Более 50 стран присоединились к нам, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для самозащиты. Наши союзники в Азии также поддерживают нас», – говорится в статье Байдена. Американский лидер также заявил о поддержке израильского народа, защищающего себя от ХАМАС, в то же время указав, что «палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего без ХАМАС».

Согласно последним данным, рейтинг одобрения Байдена снизился в США до самого низкого уровня за время его президентства – 40%, сообщает NBC News. Согласно опросу, глава Белого дома впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС. Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов.