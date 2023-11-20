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    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    12 комментариев
    20 ноября 2023, 19:47

    Сенатор: Статью Байдена написал более-менее подготовленный член его команды

    Сенатор Долгов: Статья Байдена для WP – это попытка выбить деньги у Конгресса на бездонную Украину

    Сенатор: Статью Байдена написал более-менее подготовленный член его команды
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Зря президент США Джо Байден строит планы на продолжение американского лидерства в мире: все меньше государств поддерживают демократию «по-вашингтонски», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя авторскую статью главы Белого дома для издания The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС».

    «У меня после прочтения текста в WP возник вопрос, читал ли Байден «свою» статью. Я думаю, вряд ли. Но ему следовало бы с ней ознакомиться. А то мало ли, спросят что-то на публичных выступлениях или дебатах, а он даже не сможет ответить», – сыронизировал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Очевидно, что статью написал какой-то более-менее подготовленный член команды Байдена, чтобы выбить деньги у Конгресса для Израиля и бездонной бочки – Украины. Однако президенту США и его сторонникам надо вспомнить и понять, что американское представление о демократии поддерживает все меньшее количество стран. Даже на Западе далеко не всем нравится агрессивное насаждение принципов Вашингтона. И этот вектор на развенчание проамериканских мифов будет продолжаться», – напомнил он.

    «В статье Байден также заявляет о курсе Вашингтона на дальнейшую поддержку собственного лидерства в мире. Но мы видим, к чему уже привело это «лидерство»: США были главным спонсором вооруженного переворота и слома Украины, а на Ближнем Востоке американцы делают все, чтобы поставить окончательный крест на перспективах создания Палестинского государства. И это я не говорю об их вмешательстве в дела других стран Европы, Азии, Ближнего Востока», – указал спикер.

    «Что же касается лидерства самого Байдена в Америке, то социология показывает – его рейтинги, мягко говоря, не на высоте. Кстати, про указанный Байденом «вызов» США со стороны президента России Владимира Путина – популярность нашего лидера во многих странах мира, не говоря уже про Россию, куда выше рейтинга Байдена», – подчеркнул парламентарий.

    «Также обращает на себя внимание желание главы Белого дома выстроить экономический коридор, который соединит Индию с Европой через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Кажется, Вашингтону стоило бы сначала спросить эти суверенные государства, хотят ли они попасть в этот котел», – добавил Долгов.

    Ранее издание The Washington Post опубликовало авторскую статью президента США Джо Байдена под названием: «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В тексте, в частности, говорится, что «Путин и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты демократию в соседних странах, разрушить региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком». «Америка не может позволить этому случиться – в интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира», – указывается в статье.


    «Соединенные Штаты являются важной нацией. Мы объединяем союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему. Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет продолжать быть им», – подчеркивает глава Белого дома.

    «Наши обязательства перед Украиной – это инвестиции в нашу собственную безопасность. Это предотвратит более широкий конфликт завтра. Более 50 стран присоединились к нам, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для самозащиты. Наши союзники в Азии также поддерживают нас», – говорится в статье Байдена. Американский лидер также заявил о поддержке израильского народа, защищающего себя от ХАМАС, в то же время указав, что «палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего без ХАМАС».

    Согласно последним данным, рейтинг одобрения Байдена снизился в США до самого низкого уровня за время его президентства – 40%, сообщает NBC News. Согласно опросу, глава Белого дома впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС. Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов.

    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

    Коментарии (22)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

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    18 ноября 2023, 23:23
    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину

    Байден: Поддержка Украины позволяет оградить ВС США от конфликта с Россией

    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден Washington Post, США сохраняет американские силы вне этого, поэтому страна поддерживает «смелых украинцев», которые защищают свою свободу и землю. Он добавил, что такая поддержка происходит в интересах США и «всего мира», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле «пытаются стереть с карты соседнюю демократию», разрушая региональную стабильность. По его словам, США не может и не позволит этому произойти.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    20 ноября 2023, 13:02
    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

    Политолог Хейфец: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый президент Аргентины может попытаться реализовать все свои предвыборные обещания, однако шансов на успех мало. Вместе с тем, политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее во втором туре президентских выборов в Аргентине победил либертарианец Хавьер Милей.

    «Милей, скорее всего, попытается реализовать свои предвыборные обещания. Но желания и реальность иногда могут не совпадать. У него нет большинства в парламенте страны, поэтому я не удивлюсь, если избранному президенту через полгода попробуют объявить импичмент», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    «Милей может попытаться отдалиться от Китая и Бразилии. Однако между Аргентиной и этими странами налажен большой товарооборот. Разрыв с ними приведет к существенному ухудшению экономической ситуации. Что касается США, они заинтересованы в хороших отношениях с Буэнос-Айресом», – отмечает он.

    «Однако Милей – трампист, и вряд ли Байден захочет тесно взаимодействовать с ним, отдавая политические очки своему оппоненту. Долларизация экономики также находится под вопросом. За счет собственных резервов Аргентина не сможет провести такую реформу, а в Вашингтоне трата средств на внешнюю политику сейчас вызывает большие разногласия», – подчеркивает эксперт.

    «При благоприятном исходе избрание Милея никак не отразится на отношениях с Россией. При негативном сценарии следует ожидать присоединения Аргентины ко всему массиву санкций против нашей страны и снижения товарооборота. На политическое сотрудничество в рамках международных организаций также не стоит рассчитывать. Например, вступление Буэнос-Айреса в БРИКС при избранном президенте маловероятно», – акцентирует собеседник.

    «Экономика Аргентины сейчас переживает не лучшие времена. Предыдущие правительства не смогли справиться с финансовыми проблемами, поэтому избиратели проголосовали за Милея. Граждане надеются, что он выведет страну из кризиса. Однако, скорее всего, предвыборные обещания реализовать не удастся. И тогда народная любовь довольно быстро растворится», – резюмировал Хейфец.

    Ранее на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, что следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Его главного соперника, министра экономики страны Серхио Массу, поддержало только 44,04% избирателей. Он уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой.

    «Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил Масса.

    Колумбийский лидер Густаво Петро назвал избрание нового президента печальным событием для региона, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с Бразилией дипломатические отношения.

    Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, заявил российский посол Дмитрий Феоктистов.

    «Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие», – передает слова посла РИА «Новости».

    В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями Милея. «Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации», – пояснил он.

    Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, избранный президент против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.

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    18 ноября 2023, 04:59
    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину

    Американский конгрессмен Госсар заявил об «усталости» в Конгрессе США от бесконечных трат» на конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США «устают от бесконечных трат» на украинский конфликт, заявил конгрессмен Пол Госсар.

    Госсар добавил, что устает от этого и «большинство американцев». По его словам, конгрессмены не хотят «подписывать не глядя запрос режима Байдена» на дополнительное финансирование «бесконечного и ненужного» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    19 ноября 2023, 17:58
    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

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    20 ноября 2023, 13:43
    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение

    Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение

    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение
    @ Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин после прихода к власти в России не только усилил страну, разоренную в 90-е годы, но также вернул ей достоинство и уважение, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

    Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.

    Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.

    Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.

    Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

    Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.

    В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.

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    18 ноября 2023, 09:52
    Соскин заявил, что Зеленский знает причину прекращения поддержки со стороны Запада

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в курсе, что поддержку Запада сократят из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский знает о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, в Киеве в курсе, что денег Украине уже не будет, Зеленскому и Ермаку сообщили про это, передает РИА «Новости».

    «Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», – указал политолог.

    Соскин добавил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству, что поддержку Киева в скором времени прекратят, так как ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов, а в ближайшее время Украина потеряет важные для нее земли.

    По мнению политолога, единственным спасением для страны в таком плачевном положении будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

    Ранее Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 15:05
    Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале слова представителя Кремля о том, что Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада.

    «Все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Песков призвал сохранять в России максимальную собранность, так как Запад будет и дальше искать варианты давления на страну.

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    19 ноября 2023, 22:19
    Рейтинг Байдена упал до исторического минимума за все время его президентства

    NBC News: На фоне войны Израиля и ХАМАС рейтинг Байдена упал до рекордно низких 40%

    Tекст: Александра Юдина

    Рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства – 40%, сообщает канал NBC News.

    Согласно опросу, что Байден впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа – большинство избирателей не поддержали подход американского лидера к внешней политике и войне между Израилем и ХАМАС, передает телеканал 360.

    Также отмечается, что ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа.

    Ранее американисты объясняли, как Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена.

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    18 ноября 2023, 15:31
    В США заявили, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

    Офицер Риттер заявил, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

    В США заявили, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения
    @ Armin Weigel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения российскими военными, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, использовать «Абрамсы» будет самоубийством, передает РИА «Новости».

    «Им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать – в такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит «Ланцет» и уничтожит его», – сказал Риттер, заметив, что в США не хотят видеть «горящий американский танк».

    Экс-разведчик ВС США также добавил, что западные танки неэффективно использовать в территориальных условиях Украины, а их сложность в починке и поддержке лишь станет гигантской головной болью для ВСУ.

    Кроме того, эксперт отметил, что ВСУ держат в резервах не только танки M1 Abrams, но и британские Challenger 2, которые после уничтожения нескольких единиц потребовали убрать с поля боя в тыл.

    Ранее в США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте.

    Коментарии (4)
    19 ноября 2023, 23:31
    WP: Пентагон разочарован мерами Байдена из-за атак на ВС США в Сирии и Ираке

    Washington Post: Пентагон разочарован мерами Байдена из-за атак на ВС США в Сирии и Ираке

    Tекст: Александра Юдина

    В Пентагоне растет число разочарованных действиями президента США Джо Байдена сотрудников из-за нападений на используемые ВС США военные базы на Ближнем Востоке, сообщает газета The Washington Post.

    По информации источников, представители военного ведомства разочарованы тем, что меры вашингтонской администрации не приводят к падению количества участившихся нападений проиранских группировок на американских военнослужащих, передает ТАСС.

    Известно также, что чиновники министерства недовольны «непоследовательной стратегией» противодействия этим группировкам и признают, что одобренные Байденом ограниченные ответные авиаудары не приводят к должному результату.

    Напомним, в воскресенье американскую базу, расположенную в районе месторождения газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, обстреляли ракетами.

    Коментарии (4)
    19 ноября 2023, 03:54
    Трамп указал на растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп: Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел потерянным и не понимал, что происходит вокруг, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления на митинге своих сторонников в штате Айова.

    Трамп назвал Байдена бесчестным, и отметил, что когда американский лидер был на саммите в Сан-Франциско с Китаем, он выглядел так, будто совершенно не представляет, что происходит вокруг и что ему нужно делать, передает ТАСС.

    Трамп также сравнил Си Цзиньпина с гранитом по прочности, и добавил, что председатель КНР «крепок как гранит». Бывший американский лидер уточнил, что представители Китая очень умные люди, «которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми». «Наш лидер очень глуп», – подчеркнул он.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Коментарии (2)
    18 ноября 2023, 14:44
    Кремль: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России

    Представитель Кремля Песков заявил, что Запад мучается из-за бесполезности антироссийских санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, заявил пресс-секретарь российский лидер Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале слова представителя Кремля о том, что западники мучаются от осознания, что «русские ухитрились извлекать выгоду из санкций», передает РИА «Новости»

    «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», – заметил Песков.

    Также пресс-секретарь президента призвал сохранять в России максимальную собранность, так как Запад будет и дальше искать варианты давления на страну.

    «Они способны на многое, циничные не гнушаются ничем», – подчеркнул он.

    Ранее Песков заявлял, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (6)
    20 ноября 2023, 12:48
    Песков заявил об отсутствии со стороны США попыток контактов с Россией по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон не пытается установить диалог с Москвой насчет возможного урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    У него уточнили, не предпринимала ли американская сторона попыток контактов с Москвой на саммите АТЭС, где присутствовала российская делегация, или по другим каналам. Представитель Кремля уточнил, что таких попыток не было, передает ТАСС.

     Ранее Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле.

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    Евросоюз продолжает попытки продавить введение санкций против Росатома. Протолкнуть их пытались еще в десятом пакете санкций, теперь разговоры идут о 12-м пакете. Кто выиграет, а кто проиграет от такого рода санкций? И каковы шансы, что Европе наконец удастся эта затея? Подробности

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    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу

    Россия, по некоторым данным, впервые применила кассетный боеприпас РБК-500 на Украине. До этого аналогичным типом вооружения пользовался противник. Почему ВС РФ решились на данные меры, как будут использоваться боеприпасы и каким образом это отразится на ходе боевых действий? Подробности

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    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

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    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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