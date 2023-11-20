«Москвич» назвал планы производства автомобилей в 2023 году

Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

Tекст: Александра Юдина,

Ольга Никитина

В своем Telegram-канале он указал, что Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был неординарным, ярким человеком, посвятившим жизнь служению Кузбассу и России.

Цивилев отметил, что это невосполнимая утрата, потому что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона. Он возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса.

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора... Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, назвав такое решение «единственно верным» после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Пост главы региона занял его заместитель Сергей Цивилев.

17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (город Туркменбаши, Туркмения). С отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (1964) и заочное отделение Новосибирского института инженеров ж/д транспорта, ныне – Сибирский государственный университет путей сообщения (1973). Доктор политических наук.

В Кемеровской области начал работать с 1964 года – был стрелочником на железнодорожной станции, дежурным, начальником станции. В 1988-м получил назначение начальником Кемеровской железной дороги.

В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР. По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов, набрав 6,81% голосов.

В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996-го по 30 июня 1997 года занимал пост министра по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета. Принимать награду отказался, объяснив решение тем, что не может получить ее «от власти, которая ввергла страну в нищету». В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

Награжден также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имеет благодарности (2004, 2005) и почетную грамоту (2008) президента России, почетные грамоты правительства России (2004, 2005).

Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, в настоящее время на пенсии. Старший сын – Дмитрий (род. 1968), начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор). Младший сын – Андрей (1972–1998), погиб в автомобильной катастрофе.