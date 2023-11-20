Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам

Jerusalem Post: Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников

Tекст: Ольга Никитина

Так, источники The Jerusalem Post в израильском истеблишменте, комментируя появившиеся ранее сообщения о заключенной сделке, заявили, что «на настоящий момент ничего нет».

Со своей стороны, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк написал в своем Telegram-канале прошедшей ночью, что сообщения о предстоящем обмене не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Иорданская газета Al Ghad писала накануне, что стороны якобы заключили соглашение, которое вступит в силу в понедельник. Утверждалось, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, а также обмене 50 израильских заложников на 50 палестинских заключенных.

В Белом доме заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.