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Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения
Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.
«Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.
«Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.
«При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.
«Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.
«Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.
Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.
Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.
По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.
В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.
Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.