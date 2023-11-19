Buyfn не согласилcz с мнением, что F-16 не изменит ход конфликта

Игнат: F-16 очень сильно изменит ход конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он хотел бы поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов, которые, по мнению Игната «очень серьезно изменят ход войны», передает ТАСС. Он добавил, что такие авиационные комплексы решат ряд задач и смогут существенно повлиять на ход войны.

При этом представитель Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в современных модификациях американских истребителей F-16. По словам Игната, Украине нужны самолеты, которые могут «наносить удары по наземным целям, надводным целям и по воздушным целям, а также обеспечить защиту внутри страны от ракет и дронов».

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что возможная передача самолетов F-16 Киеву не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий.