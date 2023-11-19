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ВС России подавили более 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении
Подразделения центральной группировки ВС России на Краснолиманском направлении подавили более 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрбатарейной борьбы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов, передает ТАСС.
Он уточнил, что также бомбардировочной авиацией группировки нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Серебрянском лесничестве.
Савчук добавил, что на Краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Он уточнил, что потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ранее ВС России уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях 230 бойцов ВСУ.