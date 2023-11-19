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Перешедшим на сторону России украинцам предложили давать гражданство
Депутат Журавлев предложил давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил давать гражданство РФ украинским военнослужащим, перешедшим на сторону России.
«Если украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство. Нужно их стимулировать к этому делу», – заявил Журавлев, передает News.ru. Это позволит уменьшить российские потери, считает депутат.
Он добавил, что помимо гражданства перешедшим на российскую сторону украинским военнослужащим нужно предоставить право на социальные выплаты и зарплату. При этом необходимо тщательно проверять таких военнослужащих на причастность к военным преступлениям, подчеркнул Журавлев.
Ранее действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону.