Объявлены победители международного конкурса детской авторской песни «Наше поколение»

В конкурсе детской авторской песни «Наше поколение» победили участники из России и Китая

Tекст: Валерия Городецкая

Победители конкурса были определены двумя способами: с помощью народного голосования и профессионального жюри. По результатам народного голосования победила 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики с песней «Надежда в движении», а по итогам голосования профессионального жюри – 12-летний российский певец Идар Коцев, он выступал с песней «Вы со мной», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В состав профессионального жюри от России вошли народный артист России Филипп Киркоров (председатель жюри), народная артистка России Лариса Долина, продюсер и композитор Елена Кипер, а также юные российские артисты – Денберел Ооржак, певец, победитель проекта телеканала НТВ «Ты супер! Суперсезон», представитель России в дуэте с Таней Меженцевой на «Детском Евровидении-2019» и Елизавета Рогозина, певица, лауреат «Детской Новой волны-2023», участница телевизионного проекта «Ты супер!».

«Мы все стали участниками истории под названием «Наше поколение», и рады что внесли свой вклад в начало пути нашего международного конкурса детской авторской песни», – признался Филипп Киркоров после голосования.

Конкурс «Наше поколение» проводится в России впервые и является аналогом «Детского Евровидения». В отличие от европейского, он несет высокие культурные ценности, образовательную программу, формирует потенциал подрастающего поколения, а также полностью исключает любые политические аспекты.

Главным организатором и учредителем конкурса выступил Центр творческого развития «Академия современного искусства». Генеральный партнер – АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел России и Президентского фонда культурных инициатив. Стратегический партнер конкурса – Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Информационные партнеры – телеканал НТВ и Love Radio – современная, динамичная, модная радиостанция, всегда идущая в ногу со временем и мировыми трендами. Международный информационный партнер – TV BRICS.

Всего в финале музыкального состязания приняли участие исполнители из 13 стран: России, Китая, Бразилии, Азербайджана, Маврикия, Киргизии, Монголии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Южно-Африканской республики.

Поддержать конкурсантов на сцену финала конкурса также вышли и звездные гости: Дима Билан и певица Zivert. Своим выступлением участников и гостей мероприятия порадовали юные певицы, представительницы России на «Детском Евровидении» (в разные годы) Таня Меженцева и София Феськова. Вели церемонию теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, певец, музыкант и шоумен Вячеслав Макаров, а также юная ведущая Марго Шведова. Финал конкурса транслировался на телеканале НТВ. Помимо России его трансляцию вели на каналах стран-участниц.