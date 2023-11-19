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Газпром обсудил сотрудничество в газовых проектах в Венесуэле
МИД: PDVSA и Газпром обсуждают сотрудничество в газовых проектах в Венесуэле
Венесуэльская PDVSA и Газпром обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
По его словам, Газпром работал в Венесуэле над проектами, которые были затронуты санкциями против республики, и сейчас стороны находятся на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях, передает РИА «Новости». Хиль Пинто добавил, что эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель, руководство «Газпрома» проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия и техническое задание.
Ранее ОАО «Газпромбанк» и Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) подписали соглашение на кредит в 1 млрд долларов для совместного предприятия Petrozamora в Венесуэле.