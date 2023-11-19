Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила Путина и МЧС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила эвакуированная из сектора Газы россиянка Наталья, МЧС России – «самое лучшее МЧС», передает РИА «Новости».

Она также добавила, что благодарна президенту России Владимиру Путину и российскому народу за то, что бросили россиян в секторе Газа.

Путь до КПП «Рафах», по ее словам, занял около трех суток и это не зависело от МЧС, россиян не пускал Египет.

«Очень долго, я никакая сейчас, ничего не видим, ничего не слышим. Надо было доехать до «Рафаха», где контрольно-пропускной пункт, а там, чтобы доехать, надо между танками пройти, а там страшно», – добавила она.

Ранее в воскресенье сообщалось, что МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса.