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ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться
Минобороны: Военные ЦВО учатся сбрасывать с FPV-дронов листовки, агитирующие украинских военных сдаться
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) учатся сбрасывать с FPV-дронов агитационные листовки для украинских военных с призывом на английском, польском, русском и немецком языках сдаваться в плен, сообщили в Минобороны России.
В Минобороны уточнили, что теперь в войсках ЦВО на базе полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что в полевых условиях военнослужащие ЦВО также наладили производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов – при помощи 3D-принтера. При подготовке операторов используются и захваченные у ВСУ дроны, говорится в сообщении.
Как указали в Минобороны, материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, а затем применять их в интересах действий группировки войск «Центр».
Подготовку военнослужащих совместно с военными инструкторами проводят технические специалисты из регионов Сибири, добровольно прибывшие в зону СВО для оказания помощи в обучении, ремонте и эксплуатации беспилотников. В цикл обучения включены инженерное дело, радиоэлектронная борьба и военная топография.
Ранее сообщалось, что российским войскам на Запорожском направлении добровольно сдались в плен три украинских солдата, воспользовавшиеся информацией из листовок и СМС-сообщений с предложением от ВС РФ.