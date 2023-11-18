У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?13 комментариев
В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией
Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией
Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.
Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.
Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.
Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.