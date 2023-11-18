Десятилетнюю девочку ошибочно заподозрили в убийстве бабушки табуреткой в Петербурге

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что 58-летнюю жительницу Калининского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов на проспекте Культуры 13 ноября, передает РИА «Новости».

После вскрытия было установлено, что женщина могла скончаться от черепно-мозговой травмы.

Прибывшие на место происшествия родственники и следователь СК начали опрашивать 10-летнюю внучку, которая не могла ничего сказать от испуга.

Следователь и родственники ошибочно предположили, что девочка могла ударить пострадавшую табуретом, однако «на данный момент доказательств о причастности девочки нет».

Как заметили источники, умершая женщина вела маргинальный образ жизни и часто употребляла алкоголь.