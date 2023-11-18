У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Девочку ошибочно заподозрили в убийстве бабушки табуреткой в Петербурге
Десятилетнюю девочку ошибочно заподозрили в убийстве бабушки табуреткой в Петербурге
Десятилетняя девочка, которую заподозрили в убийстве бабушки табуреткой в Петербурге оказалась непричастна к смерти женщины, ведущей маргинальный образ жизни, сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что 58-летнюю жительницу Калининского района без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов на проспекте Культуры 13 ноября, передает РИА «Новости».
После вскрытия было установлено, что женщина могла скончаться от черепно-мозговой травмы.
Прибывшие на место происшествия родственники и следователь СК начали опрашивать 10-летнюю внучку, которая не могла ничего сказать от испуга.
Следователь и родственники ошибочно предположили, что девочка могла ударить пострадавшую табуретом, однако «на данный момент доказательств о причастности девочки нет».
Как заметили источники, умершая женщина вела маргинальный образ жизни и часто употребляла алкоголь.