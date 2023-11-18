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Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в индийский порт
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.
В сообщении указано, что отряд боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам республики Индия, передает РИА «Новости».
Как отметили в главной базе восточного флота ВМС Индии, состоялась церемония торжественной встречи российских кораблей.
Известно, что стоянка российских кораблей в Вишакхапатнаме запланирована до 20 ноября.
В октябре большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» заходили в акваторию Восточно-Китайского моря для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.