  • Новость часаАмериканист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
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    Украинские русофобы уничтожают друг друга
    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после лекции Урганта
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    Песков прокомментировал идею агломерации Екатеринбурга и Тюмени
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    Новый глава МИД Британии приехал в Киев и пообещал Зеленскому поддержку
    Чехия заморозила российские госактивы
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    2 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    37 комментариев
    16 ноября 2023, 12:27

    Патрушев оценил обеспечение безопасности Воронежской области в ходе спецоперации

    Секретарь Совбеза России Патрушев оценил обеспечение безопасности Воронежской области в ходе спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Воронеж провел встречу с главой региона Александром Гусевым и полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым.

    Отмечается, что отдельное внимание уделено особому режиму работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также энергетической инфраструктуры на территории региона в ходе спецоперации, передает ТАСС.

    Как добавили в пресс-службе аппарата Совбеза, речь шла о взаимодействии органов военного управления, правоохранителей и спецслужб с органами публичной власти.

    Кроме того, обсуждались вопросы поддержки участвующих в СВО военнослужащих и их семей.

    Ранее Патрушев объяснил, почему до завершения конфликта на Украине еще далеко.

    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

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    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

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    15 ноября 2023, 12:13
    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Гагин: Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

    Силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов ВСУ под Донецком, в качестве трофеев они взяли около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Донецком ВС России зачистили крупный вражеский опорник, где захватили стрелковое вооружение, гранатометы и гранаты натовского производства, передает ТАСС.

    Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено вооружение советского образца. В ходе зачистки потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными.

    Ранее силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении.

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    15 ноября 2023, 08:18
    Спецназ «Сибирь» уничтожил «наглый» БМП противника под Клещеевкой

    Спецназ России под Клещеевкой уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск после нескольких дней охоты уничтожили «наглый» БМП противника, который ежедневно вел огонь по российским позициям под Клещеевкой на Артемовском направлении, рассказал командир группы отряда.

    Как сообщил источник РИА «Новости», командование поставило задачу обнаружить место, откуда «наглый, дерзкий экипаж БМП» ВСУ ежедневно работает с закрытой огневой позиции по российский передовым подразделениям.

    По словам собеседника, расчет открыл на него охоту. После нескольких дней анализа (поиска места и характера действий противника), командование выбрало позицию для наилучшей работы с ПТРК.

    Позиция была подготовлена заранее, БМП ожидали, противник допустил ошибку, выехал, начал работать с закрытой огневой позиции по подразделениям ВС России – и был уничтожен.

    Он добавил, что командование выбирало позицию исходя из данных разведки и личного опыта, а спецназовцы ставили себя на место противника, думая как командир экипажа БМП.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

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    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

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    14 ноября 2023, 09:15
    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов

    В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, Суханов получил ранение в Мариуполе, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями, передает РИА «Новости».

    Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.

    Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден орденом Мужества.

    По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и «Азовсталь».

    Напомним, подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова.

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    14 ноября 2023, 07:58
    Казаки потопили украинскую бронированную баржу

    Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу

    Tекст: Антон Антонов

    Казачья бригада «Дон» в районе поселка Покровского на Днепре потопила украинскую бронированную баржу, сообщил военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер».

    По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».

    Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Коментарии (7)
    14 ноября 2023, 01:22
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте

    Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления

    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

    Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».

    Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.

    Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.


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    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    14 ноября 2023, 12:21
    Помилованный фигурант дела об убийстве Политковской отправился в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в спецоперации на Украине, рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

    По его словам, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны, после чего был помилован президентом, передает ТАСС.

    По словам адвоката, после истечения первого контракта осужденный продолжил службу в Вооруженных силах России, в настоящее время он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений.

    Михальчик подчеркнул, что Хаджикурбанов с самого начала процесса по делу об убийстве Политковской не признавал вину, он считает себя невиновным и сейчас, никаких доказательств его причастности к убийству не было, а «потому можно приветствовать, что человек освободился хотя бы таким способом».

    Мосгорсуд в 2014 году назначил Хаджикурбанову 20 лет колонии строгого режима.

    Напомним, прокурор в Мосгорсуде попросил приговорить к пожизненному заключению Лом-Али Гайтукаева, который, согласно вердикту присяжных, организовал убийство журналистки Анны Политковской.

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    13 ноября 2023, 14:33
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки при поддержке ударов авиации и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника около Загоруйковки и Тимковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещен в России) и 15-го полка нацгвардии возле Червоной Дибровы и Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 150 военнослужащих.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки противника рядом с Белогоровкой ЛНР и Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны у Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки ДНР. Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две бронемашины, два пункта управления БПЛА.

    На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ под Никольским и Новомихайловкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопокровки Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих.

    На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял порядка 60 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 118 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников поблизости от Райгородка, Сергеевки ЛНР, Спорного, Марьинки ДНР, Нового Запорожской области, Новых Лагерей Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (14)
    14 ноября 2023, 08:46
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью 14 ноября российской ПВО была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

    Уничтожены четыре дрона ВСУ в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

    Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области.

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    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 14:43
    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено 14 атак ВСУ

    Минобороны: ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отразили 14 атак ВСУ

    На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    На Купянском направлении российские войска отразили восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, на Краснолиманском направлении пресечены шесть атак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Из сведений в Telegram-канале Минобороны следует, что на Купянском направлении атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.

    На Краснолиманском направлении атаки ВСУ отражены возле Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, а также американская гаубица М119 Paladin, сообщили в Минобороны.

    В то же время на Донецком направлении отражено пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ возле Малоильиновки и Клещеевки ДНР, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ у Васюковки и Курдюмовки. За сутки на этом направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

    Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Также нанесено огневое поражение подразделениям 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайное. Потери противника – 60 военнослужащих, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Также на Запорожском направлении подразделениями ВС России нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, потери ВСУ – до 75 военнослужащих, две бронемашины, также поражены: американская артсистема М777, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области ВСУ потеряли до 95 военнослужащих. За сутки поражены три польские самоходные артустановки Krab, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

    ВС России также нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Антоновки ДНР, а также поразили живую силу и военную технику противника в 82-х районах. ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и бомбу JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

    Всего с начала СВО уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотника, 441 ЗРК, 13 392 танка и других броне машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 253 единицы спецтехники.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили две лодки ВСУ у Крынок в Херсонской области.

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