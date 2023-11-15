Нефть подорожала на удешевлении доллара

Мировые цены на нефть выросли на фоне удешевлении доллара

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 растет на 0,23% – до 82,66 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 78,32 доллара, передает РИА «Новости».

Индекс доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) накануне после выхода данных о замедлении годовой инфляции в США упал на 1,5%, в среду он находится чуть выше 104 пунктов. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть.

Трейдеры обращают внимание и на опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API). По оценке организации, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросли на 1,3 млн баррелей, рост неделей ранее оценивался в 11,9 млн баррелей.

В то же время продолжают аналитики оценивать базовые факторы, включая перспективы спроса и предложения.