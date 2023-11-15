Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

Американист: Трамп не хочет иметь ничего общего с Зеленским

Американист Дудаков: У Трампа есть личные мотивы не поддерживать контакт с властями Украины

Tекст: Илья Абрамов

«Украинские лоббисты поступают абсолютно логично и стараются выстроить отношения со всеми возможными кандидатами в президенты США. Другое дело, что основные претенденты от республиканцев – Дональд Трамп и Рон Десантис – не хотят иметь ничего общего с офисом Зеленского», – сказал американист Малек Дудаков.

«Они понимают, что это сотрудничество не лучшим образом скажется на их рейтингах. Тем более, что основной электорат партии уже устал от конфликта и выступает за перемирие. У Трампа и вовсе есть личные мотивы не поддерживать контакт с украинскими властями, так как они напрямую причастны к попытке объявления импичмента экс-президенту США», – подчеркивает собеседник.

«Так что не стоит ждать каких-то личных встреч, даже не факт, что состоится телефонный разговор. Если же переговоры и будут, то Зеленский попытается объяснить Трампу свою позицию, тот отмахнется, и на этом диалог закончится. Но Украина в данном случае ничем не рискует, ведь на отношениях с Байденом это никак не отразится», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что офис Зеленского пытается организовать телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что бывший глава Белого дома через республиканское большинство фактически получил контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Отмечается, что на Украине «это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», который хочет добиться поддержки бывшего лидера Штатов. Это связано с тем, что Палата представителей США препятствует выделению американской помощи.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила шуточный вариант разговора Трампа и Зеленского. В своем Telegram-канале она написала следующее: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу».

Напомним, ранее Дональд Трамп не принял приглашения посетить Украину. Экс-президент США отметил, что считает такой визит «неуместным», поскольку сейчас дела с Владимиром Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.