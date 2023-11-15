Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США
Политик Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США
Соединенные Штаты окажутся в меньшей безопасности, если Россия ослабнет, заявил американский политик Роберт Кеннеди – младший, объявивший о намерении претендовать на пост президента США.
В интервью порталу Responsible Statecraft Кеннеди-младший утвердительно ответил на вопрос о том, отвечают ли американским интересам переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, представления о том, что конфликт на Украине якобы «ослабляет» Россию и тем самым служит национальным интересам США, являются ошибочными. В первую очередь он отметил, что никакого «ослабления» России не происходит.
«Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению», – приводит его слова ТАСС.
Политик уверен, что не только США, но и весь мир выиграют от того, что Россия будет знать, что ее не стремятся уничтожить.
Ранее Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.