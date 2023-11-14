ООН осудила военные методы Украины

В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления

Tекст: Ольга Иванова

Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.

Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.

Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.