Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Utair вывела из эксплуатации работавший в миссиях ООН парк вертолетов Ми-17
Авиакомпания Utair приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 – Ми-8АМТ/МТВ – по причине сокращения их участия в миссиях ООН, сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов в кулуарах форума «Транспортная неделя-2023».
Он пояснил, что рынок ООН существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются. В связи с этим 30 вертолетов, задействованных в этих контрактах, пока не эксплуатируются, передает «Интерфакс» .
Всего у компании 98 вертолетов Ми-17, таким образом из эксплуатации выведена треть этого парка. Мартиросов уточнил, что эти 30 вертолетов «подошли к циклу технического обслуживания» и отправлены на ремонт.
Между тем потребность в вертолетах увеличивается, поскольку основные клиенты Utair – нефтяные, энергетические компании – идут вглубь неосвоенных территорий. Также растет количество пожаров вследствие глобального потепления, что влечет за собой увеличение необходимости в вертолетных пожаротушительных сервисах.
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» традиционно была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для ООН, однако из-за санкций против России доля присутствия компании в контрактах ООН сократилась.
Напомним, в сентябре США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air.