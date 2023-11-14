Utair вывела из эксплуатации работавший в миссиях ООН парк вертолетов Ми-17

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что рынок ООН существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются. В связи с этим 30 вертолетов, задействованных в этих контрактах, пока не эксплуатируются, передает «Интерфакс» .

Всего у компании 98 вертолетов Ми-17, таким образом из эксплуатации выведена треть этого парка. Мартиросов уточнил, что эти 30 вертолетов «подошли к циклу технического обслуживания» и отправлены на ремонт.

Между тем потребность в вертолетах увеличивается, поскольку основные клиенты Utair – нефтяные, энергетические компании – идут вглубь неосвоенных территорий. Также растет количество пожаров вследствие глобального потепления, что влечет за собой увеличение необходимости в вертолетных пожаротушительных сервисах.

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» традиционно была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для ООН, однако из-за санкций против России доля присутствия компании в контрактах ООН сократилась.

Напомним, в сентябре США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air.