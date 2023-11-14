Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.4 комментария
Песков указал на желание людей в Молдавии развивать отношения с Россией
Песков: Выборы в Молдавии показали желание граждан развивать отношения с Россией
По результатам муниципальных выборов в Молдавии можно лишний раз сказать о том, что многие жители этой страны выступают за развитие отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом он отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду, которая ранее обвинила Россию в неуважении интересов граждан республики и заявила, что у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой, передает ТАСС.
Песков отметил, что Санду как минимум не учитывает результаты муниципальных выборов. На этих выборах победу одержала не партия президента.
Он отметил, что в республике много сторонников развития отношений с Россией, и в Москве об этом знают.
«Результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом свидетельствовали», – заключил представитель Кремля.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.