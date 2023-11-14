  • Новость часаПутин утвердил поправки в закон о выборах президента
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад создает политика на смену Зеленскому
    Стало известно о росте боевых возможностей истребителя Су-57
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    Бригада «Голани» сфотографировалась в парламенте Газы
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    Economist: Конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    19 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    8 комментариев
    14 ноября 2023, 13:37

    Песков указал на желание людей в Молдавии развивать отношения с Россией

    Песков: Выборы в Молдавии показали желание граждан развивать отношения с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По результатам муниципальных выборов в Молдавии можно лишний раз сказать о том, что многие жители этой страны выступают за развитие отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Таким образом он отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду, которая ранее обвинила Россию в неуважении интересов граждан республики и заявила, что у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Санду как минимум не учитывает результаты муниципальных выборов. На этих выборах победу одержала не партия президента.

    Он отметил, что в республике много сторонников развития отношений с Россией, и в Москве об этом знают.

    «Результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом свидетельствовали», – заключил представитель Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

    13 ноября 2023, 16:12
    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева

    За убийство журналиста Соловьева фигуранту дела обещали 1 млн рублей

    Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уроженец Эстонии Максим Дружинин признал вину в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева, он заявил, что ему обещали 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине.

    Как говорится в материалах дела, до покушения мужчине обещали 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. рублей уже после совершения преступления, передает ТАСС.

    Фигурант планировал привести в действие взрывное устройство либо в личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера при доставке еды. Чтобы отвлечь внимание, планировалось кидать коктейли Молотова в служебный автомобиль полиции.

    В рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

    Ранее в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.

    Коментарии (72)
    13 ноября 2023, 19:37
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла

    Поплавская усомнилась в искренности Пугачевой

    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    @ ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, отметив, что певица пытается обмануть публику и искажает факты.

    Как написала Поплавская в своем Telegram-канале, вся жизнь Пугачевой «была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни, все выставлялось напоказ. Она отметила, что вранье является «очень липкой вещью», и «у некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б.».

    Актриса прокомментировала слова Пугачевой о том, что она пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем, добавив, что певица «забыла, как это было на самом деле». Она подчеркнула, что «песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», пишет «СтарХит».

    Заявления Пугачевой, по мнению Поплавской, это не более чем «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял». Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, но безусловной бывает только любовь к своим детям, отметила она. «А наши дети стоят на фронте. И жертвы личной жизнью и тем более «своим здоровьем» – это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», – подчеркнула ведущая.

    Она заявила, что сейчас видит мужчин, «которые пожертвовали своим здоровьем, потеряли руки, ноги». Поплавская задается вопросами, будет ли у них личная жизнь и вообще жизнь, и будет ли благополучие. «Они об этом не думали, когда шли в бой. И скромно молчат, не кричат, что народ неблагодарный, что страна не поняла их подвига и жертвы», – уточнила она.

    Также актриса рассказала, что наблюдает за артистами, которые постоянно ездят на фронт, в госпитали, и привозят провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры, помогают гуманитарной помощью жителям Донбасса. Она указала, что «Петр Лундстрем, Юта, Юлия Чичерина там просто «живут».

    Она заключила, что Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) «надо просто успокоиться и принять данность». «Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», – резюмировала Поплавская.

    В минувшие выходные Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами». При этом в публикации она процитировала Дронова: «Вы еще обо мне услышите!» Позже блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье и жертвовала личной жизнью».

    Коментарии (111)
    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


    Коментарии (57)
    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


    Коментарии (40)
    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

    Коментарии (64)
    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 18:48
    Маск: Европа, кажется, движется к гражданской войне

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Европе может начаться гражданская война из-за ситуации с мигрантами, заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX.

    Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором запечатлены стычки между гражданами Британии и мигрантами. «Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал он, передает ТАСС.

    Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    Коментарии (18)
    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (24)
    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (56)
    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


    Коментарии (10)
    14 ноября 2023, 11:17
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Мещанский суд Москвы арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части.

    В отношении Юрия Михеева и Матвея Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

    Обоим было предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 281 УК РФ («диверсия»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

    Согласно данным газеты «Коммерсант», подозреваемые проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, оценив обстановку. Два дня спустя они явились уже для поджога, однако были задержаны.

    По данным следствия, молодые люди могли действовать в интересах украинских спецслужб.

    При этом официально фабула дела пока не раскрывается.

    Коментарии (19)
    13 ноября 2023, 21:10
    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ

    Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ

    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

    В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.

    Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 03:25
    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине

    Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному

    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному могут предъявить обвинения на Украине, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований Украины.

    Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.

    Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.

    Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.

    Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 09:15
    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов

    В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

    Умер раненный в боях за Мариуполь начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Суханов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова похоронили, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, Суханов получил ранение в Мариуполе, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание, не позволившее организму справиться с полученными ранениями, передает РИА «Новости».

    Губернатор не уточнил, о какой болезни идет речь.

    Суханов родился в Южно-Сахалинске. После окончания Дальневосточного высшего командного училища он поступил на службу в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в Севастополе. Кроме того, офицер проходил службу в Сирии. Награжден орденом Мужества.

    По информации Развожаева, офицер находился в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, причем он участвовал в боях за Мариуполь и «Азовсталь».

    Напомним, подразделение Черноморского флота (ЧФ) – 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 18:01
    Премьер Польши Моравецкий подал в отставку
    Премьер Польши Моравецкий подал в отставку
    @ Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов.

    Моравецкий в ходе первого заседания нового состава сейма выразил желание подать в отставку в соответствии с парламентским обычаем, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда вечером 13 ноября поручит Моравецкому первую попытку сформировать правительство.

    13 ноября в Польше начал работу новый состав парламента. Сейчас правящая партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство.

    Напомним, что 15 октября по итогам парламентских выборов правящая партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме. По результатам подсчета 95% голосов избирателей, правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским лидировала с результатом 35,98%.

    В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Польше парламентские выборы вряд ли повлияют на отношения Москвы и Варшавы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни.

    Коментарии (9)
    Главное
    В Кремле отреагировали на решение Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ
    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову»
    Казаки потопили на Днепре украинскую бронированную баржу
    Администратора причастного к беспорядкам в Махачкале Telegram-канала объявили в розыск
    Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новый кабмин
    Санду сочла Газпром ответственным за долги Молдавии
    Осужденный по делу об убийстве Политковской был помилован и отправился в зону СВО

    Запад рано хоронит новый российский СПГ-проект

    Западная пресса уверяет, что никто не посмеет покупать газ с нового российского завода «Арктик СПГ-2» из-за страха попасть под американские санкции. Однако хоронить российский проект рано. Как Россия может обойти новые санкции США? Почему в случае с СПГ это сделать сложнее, чем с нефтью? Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад создает политика на смену Зеленскому

    Подспудные разговоры о том, что главком ВСУ Валерий Залужный будет претендовать на место Зеленского, наконец получили на Украине некоторые подтверждения. Кто и почему вбросил эту идею в публичное пространство и какое отношение к этому имеют и Запад, и сам лидер киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............