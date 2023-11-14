Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.4 комментария
Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
Президент Грузии рассчитывает на суд над президентом России Владимиром Путиным, а не над председателем КНР Си Цзиньпином, заявила во вторник администрация Саломе Зурабишвили в связи с дипломатическим скандалом между Тбилиси и Пекином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во вторник глава администрации президента Грузии Натиа Сулава приняла посла Китая Чжоу Цияня и заявила, что Саломе Зурабишвили в скандальном интервью французским журналистам имела в виду возможное предстание перед судом президента России, которая «оккупировала территории Грузии».
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «возмутительными» и «категорически неприемлемыми» высказывания президента Саломе Зурабишвили, которая допустила в будущем осуждение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня за «геноцид уйгуров».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому телевидению LCI, отвечая на вопрос о возможном предстании перед судом глав России и Китая, в частности, согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».