В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить телефонный разговор с Эрдоганом
Песков заявил об отсутствии у Путина планов проводить разговор с Эрдоганом
В графике президента Владимира Путина пока нет телефонного разговора с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Но разговоры на высшем уровне у нас всегда [оперативно] согласовываются, в часы, проблемы здесь нет», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
У Пескова уточнили, могут ли главы государств обсудить ситуацию в Газе. Он заявил, что повестка двусторонних разговоров всегда обширна.
Во время телефонного разговора 24 октября Путин и Эрдоган обсудили обострение ближневосточного конфликта.