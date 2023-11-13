Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.17 комментариев
В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen
В Израиле запрещено вещание ливанского телеканала Al Mayadeen, соответствующий указ подписал министр связи еврейского государства Шломо Каръи.
Документ подписали после того, как кабинет безопасности Израиля утвердил правила, позволив правительству страны закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия расцениваются как угроза для нацбезопасности, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.
Никаких аналогичных действий в отношении катарского телеканала Al Jazeera, как сообщается, пока не планируется.
Ранее сообщалось, что «Моссад» поддержал идею закрытия бюро Al Jazeera в Израиле.