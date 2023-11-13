В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen

МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.