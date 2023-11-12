Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.10 комментариев
Лавров назвал геополитическими упражнениями условия ЕС для Сербии
Предварительные условия Евросоюза для Сербии по запуску переговоров о членстве в союзе – геополитическое упражнение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, передает РИА «Новости», «сербы сказали: «Нас не забудьте, когда Украину и Молдову будете принимать». На что в Брюсселе ответили: «Вы сначала присоединитесь к антироссийским санкциям». Такое положение Лавров назвал геополитическим упражнением: «откажись от Косово, поддержи антироссийские санкции, тогда посмотрим».
Ранее Лавров заявил, что Сербии и Турции приходится ждать своей очереди на вступление в Европейский союз десятилетиями, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину вне очереди.