Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.10 комментариев
МОК отказался отменять Олимпиаду в Париже
Бах: Олимпиада в Париже не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов
Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов, заявил глава организации Томас Бах.
По его словам, в мире очень сильная геополитическая напряженность, в настоящее время в мире насчитывается 28 войн, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, было бы совершенно неправильным подходом, передает ТАСС. Бах добавил, что было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии.
«Я не знаю, будет ли мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта», – заявил глава МОК.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.