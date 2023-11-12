МОК отказался отменять Олимпиаду в Париже

Бах: Олимпиада в Париже не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в мире очень сильная геополитическая напряженность, в настоящее время в мире насчитывается 28 войн, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, было бы совершенно неправильным подходом, передает ТАСС. Бах добавил, что было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии.

«Я не знаю, будет ли мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта», – заявил глава МОК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.