Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.10 комментариев
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по факту смерти футболиста Лесина
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования по уголовному делу, возбужденному после смерти в Сочи чувашского футболиста Алексея Лесина.
В Telegram-канале СК поясняется, что Бастрыкин потребовал доклад в связи с тем, что в социальных сетях опубликовано обращение отца погибшего с критикой следствия.
Напомним, 30-летнего футболиста Лесина нашли мертвым у моря в Сочи.
В субботу региональное СУ информировало, что по факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже отец Лесина выступил с просьбой получить видеозаписи с мест, где находился футболист последние часы жизни. Лесин-старший, опираясь на доводы очевидцев, предположил, это мог быть не несчастный случай.