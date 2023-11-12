Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по факту смерти футболиста Лесина

Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой

Tекст: Вера Басилая

Журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале отметила, что Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост.



«Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и «рабы» – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа», – написала Ахмедова.

«Тот народ, который барыня Пугачева старается пожалеть, неспособная когда-нибудь отнестись к нему на равных, не нуждается в ее жалости. Это она нуждается в жалости народа. Только он может ее пожалеть, вынуть из неподходящего климата, отряхнуть все ее парики и сказать – «Ладно. Живи в России. Не за Чернобыль. А просто так», – отметила Ахмедова.

Блогер и журналист Сергей Мардан назвал обращение Пугачевой «очень смешным». А сенатор Алексей Пушков спросил своих читателей: « Как вы относитесь к заявлению Аллы Пугачевой? Доверяете сказанному или нет?»

Ранее Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».