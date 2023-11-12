Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Производство автомобилей Aurus запустили в ОАЭ
Сборка российских люксовых седанов Aurus Senat началась на производственной площадке в Абу-Даби, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Он также отметил, что в дальнейшем в Абу-Даби планируется также сборка Aurus Komendant, передает РИА «Новости».
Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. Кроме того, рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что автомобили Aurus («Аурус») станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало.