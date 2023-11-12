Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
«Волонтеры Победы» объявили победителей Международной премии «Готов к Победам»
Обладателей премии объявили на Международном форуме «Волонтеров Победы», проходившем с 9 по 12 ноября в Нижнем Новгороде. В конкурсном отборе премии приняли участие более 1 000 команд и добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти по всей России и в зарубежных странах.
«Премия «Готов к Победам» вызывает большой интерес у наших добровольцев уже не первый год. Они проводят колоссальную работу у себя в регионах и странах: организуют патриотические и памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят с историей подрастающее поколение. И мы благодарны каждому представителю Движения за то, что они делают. Премия позволяет сказать лучшим и самым активным волонтерам «спасибо», отметить их заслуги и показать новым добровольцам пример и возможности роста в «Волонтерах Победы», – отметила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.
В рамках закрытия международного форума «Волонтеров Победы» были объявлены результаты премии. Победители были определены в пяти номинациях.
В номинации «Лучшее Муниципальное отделение ВОД «Волонтеры Победы» первое место заняла команда Когалыма, второе место – команда Ракитянского района Белгородской области, третье место – команда Елизово, Камчатский край, третье место – команда Черногорскп, Республика Хакасия.
В номинации «Лучший школьный отряд ВОД «Волонтеры Победы» первое место заняла команда школьного отряда МБОУ ДО ЦРТ «Созвездие», Нижегородская область, второе место – команда школьного отряда «Волонтеров Победы» МОУ «Заполярная СОШ», Ямало-Ненецкий автономный округ, третье место – команда школьного отряда МБОУ «Григорьевская СОШ», Пермский край, третье место – команда «Волонтеры Победы» МБОУ СОШ рабочий поселок Тамала, Пензенская область.
В номинации «Лучший общественный центр ВОД «Волонтеры Победы» первое место заняла команда ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская область, второе место – команда ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», город Москва, третье место – команда ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий», Новосибирская область.