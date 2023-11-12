Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Конгрессвумен Грин призвала прекратить финансовую помощь Украине
Конгрессвумен призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала власти США прекратить оказывать финансовую помощь Украине.
Комментируя отклоненный законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства, Грин заявила: «Никаких денег Украине!», передает ТАСС.
Она также призвала устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск краха экономики может побудить Евросоюз прекратить оказывать помощь Киеву и перейти в «лагерь мира».