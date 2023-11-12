До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
Россияне стали есть больше сладкого
«Контур.Маркет»: Россияне стали есть больше сладкого
Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса «Контур.Маркет».
Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 тыс. торговых точках России по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как констатируют эксперты, россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров», – передает РИА «Новости».
К примеру, батончики стали покупать на 25% чаще, чем по итогам третьего квартала год назад, шоколад – на 14% чаще, более скромная динамика – по конфетам, плюс 3%. При этом батончики в среднем даже подешевели – на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что ряд торговых сетей в России получил уведомление от некоторых производителей шоколада о повышении цен на их продукцию, обращения находятся на рассмотрении, говорить о повсеместном и единовременном повышении розничных цен сейчас не приходится.