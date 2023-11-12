«Контур.Маркет»: Россияне стали есть больше сладкого

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 тыс. торговых точках России по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как констатируют эксперты, россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров», – передает РИА «Новости».

К примеру, батончики стали покупать на 25% чаще, чем по итогам третьего квартала год назад, шоколад – на 14% чаще, более скромная динамика – по конфетам, плюс 3%. При этом батончики в среднем даже подешевели – на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что ряд торговых сетей в России получил уведомление от некоторых производителей шоколада о повышении цен на их продукцию, обращения находятся на рассмотрении, говорить о повсеместном и единовременном повышении розничных цен сейчас не приходится.