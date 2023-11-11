До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
Президент Ирана призвал ввести санкции против Израиля
Президент Ирана призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны разорвать экономические отношения с Израилем, а также ввести санкции, в том числе запрет на импорт нефти.
Раиси заявил, что следует прекратить любые политические и экономические отношения с Израилем, приоритетом может стать эмбарго на поставки нефти, передает ТАСС.
Ранее и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем.
До этого СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.