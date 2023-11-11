Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году

Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы

Блогер Милохин не смог ответить, что такое Сахалин и где он находится

Tекст: Валентина Григоренко

Милохину задала вопрос о том, что такое Сахалин, фигуристка Евгения Медведева в своем шоу «БеС Комментариев», опубликованном на YouTube-канале. «Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», – ответил блогер, передает РИА «Новости».

Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда тик-токер догадался и ответил, что «Сахалин – это остров». После этого Медведева задала следующий вопрос о том, в какой стране находится Сахалин. «В Канаде», – сказал Милохин.

Вопрос о Сахалине Медведева выбрала после негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.

Напомним, в сентябре Милохин вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила призвать его на срочную службу в армию, и после этого Милохин вновь уехал из страны. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы.