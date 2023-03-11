Названы самые популярные направления для летнего отдыха у россиян

Superjob: Самыми популярными направлениями для отдыха у россиян названы Крым, Сочи и Алтай

В пятерку наиболее популярных направлений летнего отдыха вошли: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург, за границу намерены поехать только четыре процента россиян, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию SuperJob, рассказывая о планах на отпуск 21 % опрошенных заявили, что собираются поехать отдыхать по России. Наиболее популярными направлениями стали Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург, при этом 17 % останутся дома или на даче. Отдых за границей выбрали всего 4% россиян, передает РИА «Новости».

Помимо Крыма и Алтая, россияне планируют поездки на Байкал, в Санкт-Петербург, Москву, Калининград, на курорты Кавказа, в Дагестан и Анапу. Собирающиеся за границу выбирают Турцию, Тунис, Абхазию, Грецию и Кубу

Отмечается, что поездки в отпуск планируют люди в возрасте до 34 лет, те, кто старше 45 лет, будут отдыхать на даче или в деревне.

Исследование проводилось с 21 февраля по 7 марта этого года. В нем приняли участие три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения по всей стране.

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