В России вырос интерес к промышленному туризму

Благодаря соцрекламе в интернете в разы вырос интерес россиян к промышленному туризму

Среди россиян, благодаря соцрекламе, вырос интерес к промышленному туризму, а предприятия отмечают значительный рост заинтересованных посетителей. В проекте промышленного туризма АСИ и Минпромторга участвуют уже 50 регионов и 400 предприятий (из них 150 присоединились в 2022 году).

Социальная реклама экскурсий из онлайн-путеводителя «Все – на завод!», созданного в рамках программы «Открытая промышленность» и акселератора по промышленному туризму, была размещена на крупнейших площадках рунета, таких как VK, Яндекс и другие. На сайте программы разработан раздел с бесплатными экскурсиями, а забронировать экскурсию может любой желающий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Механизм акселератора призван помочь разработке интересных экскурсионных маршрутов, демонстрирующих промышленный, кадровый и туристический потенциал отечественных предприятий.

«Проект Акселератора возник, когда мы поняли, что у людей есть серьезный интерес к промышленности, многим хочется понять, что скрывается там, за стенами заводов. Ведь за ними уже давно не старые производства, а современные инновационные, высокотехнологичные предприятия. (…) Теперь же, благодаря запущенной социальной рекламе, жители страны узнали больше о возможности развеять свои стереотипы о российских производителях, познакомиться с профессиями, а возможно, и определить свой дальнейший карьерный путь», – отметил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» Ольга Шандуренко подтвердила, что после запуска рекламной кампании, стало понятно, насколько велик интерес у жителей России к посещению промышленных предприятий.

«Многие даже не подозревали о том, что сегодня можно пройти через проходные, узнать, как работает ГЭС, ведется добыча угля, конструируются роботы или вызревают сыры», – сказала она.

Благодаря участию в Акселераторе и социальной рекламе, запущенной Оператором Соцрекламы (АНО ИРИ), многие предприятия страны смогли кратно увеличить количество промышленных туристов. Например, химический флагман Сибири – кемеровский «Азот», который входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России, провел экскурсии для более чем 2 тыс. туристов, что в 4 раза выше результатов 2021 года.

Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинской области (ММК) – один из флагманов промтуризма, регулярно принимающий экскурсантов уже на протяжении нескольких лет, отмечает рост посетителей почти в три раза (в 2022 производство посетили более 11 тыс. туристов).

Выксунский металлургический комбинат (ВМК) в Нижегородской области, производящий колеса для «Ласточек» и трубы, посетили 8500 туристов (рост – почти в 2 раза). ЕВРАЗ НМТК в Нижнем Тагиле и Качканарский ГОК посетили 5700 туристов, МГОК им А.В. Варичева - 2500 туристов. Чиркейская ГЭС в Дагестане стала интересна более чем 1300 туристов (рост турпотока – в 4,5 раза), российский производитель микроэлектронной продукции «Микрон» (Москва) в три раза увеличил количество экскурсантов – с 300 до 1000.

«За счет таких проектов у туристов и будущих специалистов появилась возможность познакомиться с ведущими предприятиями страны, которые открыли свои двери туристическим группам и показали огромный потенциал и технологический процесс, которыми обладают. Мы рады, что благодаря этой рекламной кампании кратно увеличилось посещение предприятий, в том числе детьми, которым это может помочь в определении будущей профессии», – отметил заместитель генерального директора АНО ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков.