Застрявших на китайской таможне россиян отправили по мосту через Амур

Застрявших на китайской таможне россиян отправили через реку Амур по международному мосту

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что в субботу утром начались мероприятия по отправке из Китая россиян – 152 российских туриста прошли контрольные процедуры на стороне КНР и по автомосту Кани-Курган – Хэйхэ выехали в Россию, передает РИА «Новости».

При этом россияне прошли пограничное оформление в смешанном пункте пропуска КНР на острове Большой Хэйхэ, после чего автобусами россиян привезли на автопункт пропуска Хэйхэ (мост через Амур), где они прошли уже таможенное оформление.

Позднее граждане пересели на автобусы из России и через Амур по мосту отправились в сторону России на автопункт пропуска Кани-Курган, где осуществляется пограничный контроль. Крайней точкой стало прибытие в смешанный пункт пропуска Благовещенск, где они прошли таможенный контроль.