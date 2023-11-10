Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Песков назвал визит Путина в Казахстан успешным
Песков: Визит Путина в Казахстан был успешным
Визит президента России Владимира Путина в Казахстан был успешным для двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что у России «особые, союзнические, партнерские, стратегические» отношения с Казахстаном. По его словам, в четверг «был очень удобный случай для сверки часов, для обсуждения текущих вопросов», передает ТАСС.
Повестка для отношений у России и Казахстана огромная, констатировал Песков. В ходе встречи, по его словам, была подтверждена «и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие». «Визит был успешным», – указал он.
При этом тема казахстанско-французских отношений в ходе прошедшего визита российского лидера не поднималась, «да и не должна была», сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не передавал ли президент Франции Эммануэль Макрон посланий для Москвы через руководство Казахстана в ходе своего недавнего визита в республику.
Песков подчеркнул, что отношения Астаны с Парижем и отношения Москвы и Астаны – «это совершенно разные направления взаимодействия».
Напомним, во время визита Путина в Астану была заключена целая серия значимых соглашений. Газета ВЗГЛЯД писала, какие из них наиболее важны, а также разбирала, почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами.