Песков назвал визит Путина в Казахстан успешным

Песков: Визит Путина в Казахстан был успешным

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля подчеркнул, что у России «особые, союзнические, партнерские, стратегические» отношения с Казахстаном. По его словам, в четверг «был очень удобный случай для сверки часов, для обсуждения текущих вопросов», передает ТАСС.

Повестка для отношений у России и Казахстана огромная, констатировал Песков. В ходе встречи, по его словам, была подтверждена «и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие». «Визит был успешным», – указал он.

При этом тема казахстанско-французских отношений в ходе прошедшего визита российского лидера не поднималась, «да и не должна была», сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не передавал ли президент Франции Эммануэль Макрон посланий для Москвы через руководство Казахстана в ходе своего недавнего визита в республику.

Песков подчеркнул, что отношения Астаны с Парижем и отношения Москвы и Астаны – «это совершенно разные направления взаимодействия».

Напомним, во время визита Путина в Астану была заключена целая серия значимых соглашений. Газета ВЗГЛЯД писала, какие из них наиболее важны, а также разбирала, почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами.