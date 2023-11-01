STT: В Финляндии конфисковали товарные знаки Сбербанка и концерна «Калашников»

Tекст: Валерия Городецкая

По информации агентства, управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских компаний, в их числе Сбербанк, оружейный концерн «Калашников» и управляющая компания телеканала RT – АНО «ТВ-Новости», передает РИА «Новости». Права и товарные знаки изъяли из базы финского патентного бюро, в том числе из-за санкций ЕС в отношении этих компаний, пишет STT.

В телеканале RT заявили, что не получали соответствующих уведомлений от финских властей. Комментариями Сбербанка и концерна «Калашников» РИА «Новости» не располагают.

В RT отметили, что их товарный знак в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности значится как защищенный в Финляндии в том числе. «Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это», – сообщили в телеканале.