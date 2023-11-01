В России предсказали превращение газа в основной источник энергии в мире

Глава Минэнерго Шульгинов предсказал становление газа основным источников энергии в мире к 2050 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что такой прогноз возник в условиях неопределенности. По словам министра, газ не только является переходным видом топлива низкоуглеродной нейтральности, но также останется основным к 2050 году, передает ТАСС.

При этом к возобновляемым источникам энергии надо подходить аккуратно, добавил Шульгинов.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин отмечал, что возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а развитые страны могут вместо энергетической свободы заполучить новые зависимости – от погоды и Китая.