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В России предсказали превращение газа в основной источник энергии в мире
Глава Минэнерго Шульгинов предсказал становление газа основным источников энергии в мире к 2050 году
Газ может стать основным источником энергии в мире к 2050 году, этого нельзя сказать о возобновляемых источниках энергии, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он отметил, что такой прогноз возник в условиях неопределенности. По словам министра, газ не только является переходным видом топлива низкоуглеродной нейтральности, но также останется основным к 2050 году, передает ТАСС.
При этом к возобновляемым источникам энергии надо подходить аккуратно, добавил Шульгинов.
Ранее глава Роснефти Игорь Сечин отмечал, что возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а развитые страны могут вместо энергетической свободы заполучить новые зависимости – от погоды и Китая.