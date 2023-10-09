Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Трамп: Глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине
Трамп заявил, что «глупость Байдена» стала причиной начала конфликта на Украине
«Глупость» нынешнего главы страны Джо Байдена спровоцировала рост мировых цен на энергоносители, что в свою очередь якобы обусловило проведение Россией специальной военной операции на Украине, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Айова. Он тут же заверил, что при нем подобной ситуации «не произошло бы даже при самых высоких ценах на нефть», передает РИА «Новости».
Трамп еще раз назвал Байдена «самым коррумпированным и в целом наихудшим» из американских президентов.
Ранее Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.