Песков: Каждый россиянин-походник может отдохнуть в тех же местах, что и Путин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Так он отреагировал на инициативу создать туристические маршруты «по местам президентских отпусков».

По словам Пескова, многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент Путин, вся наша необъятная география доступна нашим гражданам, передает ТАСС.

«Может быть, это не могут позволить себе рядовые граждане, не привыкшие к условиям походов и так далее. Это делают только заядлые путешественники», – уточнил он.

При этом представитель Кремля отметил, что ему не нравится идея вешать информационные таблички для обозначения мест, где побывал президент, при этом он позитивно отнесся к необходимости рассказывать россиянам о красоте Хакасии, Тувы, Красноярского края.