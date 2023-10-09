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Песков: Каждый россиянин-походник может отдохнуть в тех же местах, что и Путин
Каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, имеет возможность отдыхать в тех же местах, что и президент Владимир Путин, который любит проводить отпуск в тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что для президентского отдыха не создаются какие-то особенные места.
Так он отреагировал на инициативу создать туристические маршруты «по местам президентских отпусков».
По словам Пескова, многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент Путин, вся наша необъятная география доступна нашим гражданам, передает ТАСС.
«Может быть, это не могут позволить себе рядовые граждане, не привыкшие к условиям походов и так далее. Это делают только заядлые путешественники», – уточнил он.
При этом представитель Кремля отметил, что ему не нравится идея вешать информационные таблички для обозначения мест, где побывал президент, при этом он позитивно отнесся к необходимости рассказывать россиянам о красоте Хакасии, Тувы, Красноярского края.