Украинский разработчик управляемых ракет заявил об угрозе остановки производства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе, действия аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине, в частности, госпредприятия «КБ «Луч», которое выпускает критические для ВСвиды вооружения, в частности, ракетные комплексы «Ольха», противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и крылатые ракеты «Нептун», передает ТАСС.

В КБ отмечают, что украинские парламентарии отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны страны была расценена как «убытки государства».

Как указано в письме, и при этом госслужба все еще имеет претензии к КБ «Луч», а многомиллионные претензии со стороны ГАСУ грозят полной остановкой производства.

КБ «Луч» призывает Шмыгаля принять законопроект, который во время действия военного положения предусматривает мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.