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Украинский разработчик управляемых ракет заявил об угрозе остановки производства
Действия государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) способны привести к сворачиванию ракетных программ в стране, говорится в адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю открытом письме украинского конструкторского бюро (КБ) «Луч».
Как говорится в документе, действия аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине, в частности, госпредприятия «КБ «Луч», которое выпускает критические для ВСвиды вооружения, в частности, ракетные комплексы «Ольха», противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и крылатые ракеты «Нептун», передает ТАСС.
В КБ отмечают, что украинские парламентарии отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков минобороны страны была расценена как «убытки государства».
Как указано в письме, и при этом госслужба все еще имеет претензии к КБ «Луч», а многомиллионные претензии со стороны ГАСУ грозят полной остановкой производства.
КБ «Луч» призывает Шмыгаля принять законопроект, который во время действия военного положения предусматривает мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.