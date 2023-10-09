Захарова: Признание Буданова об атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Tекст: Ольга Никитина

Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что представители ООН на протяжении последних месяцев утверждали, что якобы не могут определить направление удара по станции.

Кроме того, заявление Буданова, по мнению спикера российского внешнеполитического ведомства, «должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО». Она подчеркнула, что натовские режимы внушали гражданам, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия.

Москва, напомнила Захарова, не раз заявляла, что режим Владимира Зеленского использует ЗАЭС в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев. Россия, как отметила представитель МИД, на всех площадках представляла данные, которые бы подтверждали обстрел атомной станции украинской стороной.

Ранее Буданов сообщал, что спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины трижды пытался атаковать и захватить Запорожскую АЭС, но российские войска отразили нападения.