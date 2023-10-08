Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.3 комментария
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль
Российским туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продажу туров в Израиль, а россиянам следует воздержаться от поездок в страну, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
Как указали в ведомстве, туроператорам, турагентам России необходимо приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов и отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки, передает ТАСС.
В министерстве добавили, что туристам, которые уже находятся в Израиле, необходимо проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям, отметили в министерстве.
В Минэкономразвития уточнили, что туроператоры должны в обязательном порядке информировать россиян, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации турпродуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора. Региональным органам власти в сфере туризма необходимо в оперативном порядке довести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов, отметили в ведомстве.
8 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что военно-политический кабинет страны официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Ранее жителям севера Израиля рекомендовали покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном.