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Названы самые популярные у россиян автомобили
Исследование: Самыми популярными у россиян авто за девять месяцев стали Lada, Kia и Toyota
Самыми популярными у россиян автомобильными марками в 2023 году были российская Lada, корейская Kia и японская Toyota, при этом в Москве предпочитали Skoda, а в Санкт-Петербурге – Ford Focus, рассказали в компании «СберАвто».
По сообщению компании, Lada, Kia и Toyota стали наиболее популярными марками за первые девять месяцев 2023 года среди пользователей «СберАвто», а из моделей, наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо, передает РИА «Новости».
При этом самым популярным автомобилем в Москве стала Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге –Ford Focus. В целом медианная стоимость нового автомобиля в Москве составляет 2,6 млн рублей, а подержанного – 1,4 миллиона рублей, в Северной столице медиана по новым машинам составила 1,8 млн рублей, а по подержанным – 1,1 млн рублей.
Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары и Перми. При этом стоимость новых автомобилей там в целом составила 910 тыс.–1,4 млн рублей, а поддержанных Нижнего Новгорода, Челябинска, 960 тыс.–1,1 миллиона рублей в зависимости от города.
В то же время в Уфе и Казани чаще всего покупали корейскую Kia Riо. Медианный чек на покупку нового авто в столице Татарстана составляет 1,4 млн рублей, подержанного – 1,1 млн рублей, а в столице Башкортостана - 1,2 млн и 1 млн рублей соответственно.
Напомним, в мае в «Сберавто» рассказали, что самыми популярными автомобилями у россиян с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, а медианная стоимость машины составила 1,1 млг рублей.