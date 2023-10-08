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МОК заявил о не подлежащих обсуждению условиях участия россиян в соревнованиях
Президент МОК Бах заявил, что условия участия россиян в международных соревнованиях не подлежат обсуждению
Предложенные Международным олимпийским комитетом условия участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях не подлежат обсуждению, чтобы этот подход получал поддержку, заявил президент МОК Томас Бах.
МОК рекомендовал допускать к соревнованиям не поддерживавших специальную военную операцию на Украине россиян в нейтральном статусе. Спортсменов, имеющих связи с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборные в командных дисциплинах допускать не рекомендуется, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.
Бах сообщил, что «большинство международных федераций» следуют этим рекомендациям. По его словам, это позволяет проводит соревнования с участием россиян «без серьезных происшествий». Как заявил Бах, «спортсмены выступают на соревнованиях с олимпийским духом».
По версии Баха, спортсмены получают «возможность соревноваться и вносить свой вклад во взаимопонимание и мир». «Мы видели, что этот подход получает все большую и большую поддержку», – сказал он.
При этом Бах подчеркнул, что «эти условия не подлежат обсуждению», МОК от них «не откажется». По его словам, «строгое исполнение требований» нужно, чтобы «этот подход получил поддержку, эту поддержку нужно зарабатывать изо дня в день».
Напомним, Россия и Белоруссия не получили приглашения на Игры в Париже.