«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.22 комментария
Экс-агент ЦРУ исключил выход ВСУ к Азовскому морю
Украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects.
Джонсон считает, что у ВСУ нет возможности выйти к Азовскому морю и выполнить задачи контрнаступления, потому что Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после поражения Украины некоторые члены НАТО начнут задавать много неудобных вопросов западным руководителям.
Как отметил Джонсон, США всеми силами хотели сделать из России врага для объединения вокруг себя европейских стран, и не дали Москве членство в НАТО, поскольку иначе необходимость альянса потеряет смысл.
Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.