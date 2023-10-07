Экс-агент ЦРУ исключил выход ВСУ к Азовскому морю

Tекст: Вера Басилая

Джонсон считает, что у ВСУ нет возможности выйти к Азовскому морю и выполнить задачи контрнаступления, потому что Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО, передает РИА «Новости».

Он добавил, что после поражения Украины некоторые члены НАТО начнут задавать много неудобных вопросов западным руководителям.

Как отметил Джонсон, США всеми силами хотели сделать из России врага для объединения вокруг себя европейских стран, и не дали Москве членство в НАТО, поскольку иначе необходимость альянса потеряет смысл.

Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.