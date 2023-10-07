  • Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
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    Масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб
    Эксперт: Израиль подвергся полномасштабной интервенции
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной
    Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя России Дмитрия Егорова
    Германия заподозрила Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»
    ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4
    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    11 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    37 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    7 октября 2023, 15:56

    Германия заподозрила Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»

    Welt: Немецкие следователи подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»

    Германия заподозрила Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»
    @ Trond Larsen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие следователи подозревают, что в сообщении о якобы российском следе во взрывах на «Северных потоках» кроется дезинформация со стороны Польши на фоне избирательной кампании, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

    Издание пишет, что Польша прислала в Берлин собственный список якобы причастных к взрывам на «Северных потоках» людей, среди которых есть те, кто имеют связи с Россией».

    По данным газеты, немецкие следователи заподозрили дезинформацию со стороны Польши на фоне избирательной кампании, продолжают работать с «украинским следом», из-за чего между двумя странами нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником, передает ТАСС.

    В статье упоминается информация о подставной фирме Feeria Lwowa, через которую предполагаемые преступники арендовали судно Andromeda. Welt am Sonntag напоминает, что одна из учредителей этой фирмы была украинкой, а другая якобы в 2015 году была членом избирательной комиссии в Крыму. Газета со ссылкой на силовые структуры указывает, что следователи задаются вопросом», как это вписывается в картину, где виновной в подрыве потоков называют Украину.

    Следователям также непонятно, зачем яхте нужно было стартовать из Германии и делать так много остановок, говорится в статье.

    Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.

    Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 11:49
    Эксперт: Израиль подвергся полномасштабной интервенции

    Эксперт Ципис: На Израиль напали сотни боевиков ХАМАС

    Эксперт: Израиль подвергся полномасштабной интервенции
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    ХАМАС начал полномасштабную интервенцию, боевики вламываются в квартиры, расстреливают из джипов людей на улицах израильских городов. Если палестинцев поддержит крупная страна, то Израилю придется просить помощи у США, ЕС и даже России, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. В субботу представители палестинского радикального движения ХАМАС объявили Израилю войну.

    «У нас в стране объявлена мобилизация, ВВС наносят массированные удары по целям в секторе Газа, прежде всего поражаются места пусков ракет и склады с оружием. Но сейчас главный вопрос – как вооруженные палестинцы проникли на территорию Израиля? Речь идет о сотнях боевиков. Они вламываются в квартиры, расстреливают из джипов людей на улицах, поэтому самое сложное – зачистить приграничные города», – отмечает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Вспыхнувший конфликт отличается от предыдущих тем, что «палестинским боевикам в таком большом количестве удалось проникнуть на территорию Израиля». «Сейчас ситуация очень напряжена. Нужно как можно быстрее нанести максимальный урон инфраструктуре ХАМАС на территории сектора Газа», – уверен эксперт, сообщив, что находится сейчас в центре мобилизации.

    По мнению Циписа, в произошедшем виновата не израильская разведка, а слабая готовность военных на границе с сектором Газа. «Террористы проникли не только наземным путем, но и со стороны моря на лодках. Это массированная атака одновременно по нескольким фронтам. Это фактически полномасштабная интервенция», – уверен собеседник.

    Ципис напомнил, что последнюю военную операцию в секторе Газа Израиль проводил более двух лет назад и за это время ХАМАС накопил вооружения. «Боевики создают ракеты кустарным методом – начиняют взрывчаткой отрезки водопроводных труб и запускают их с помощью примитивных способов. Однако массированный обстрел всегда представляет намного большую угрозу, чем единичные пуски. Сейчас происходит именно массированный обстрел, поэтому даже «Железный купол» – тактическая система ПРО для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета до 70 километров – не способен ликвидировать сотни летящих одновременно ракет», – указал эксперт.

    По оценке спикера, если конфликт продолжится в рамках террористических вылазок с территории сектора Газа, «то мы справимся сами». «Если подключится какая-то крупная страна вроде Ирана, Египта, Иордании, Сирии или Ливана, то мы не справимся и скорее всего придется просить о помощи. Это могут быть США, государства Евросоюза, Восточной Европы. Может быть, даже придется уповать на помощь России», – не исключил Ципис.

    О том, что представители палестинского радикального движения ХАМАС начали войну против Израиля, заявил в субботу глава минобороны еврейского государства Йоав Галант. В ответ армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Израиль с утра наносит ответные удары по палестинской территории.

    Первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 6.29 (совпадает с Москвой) близ населенного пункта Яд-Мордехай около границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям.  Затем сирены периодически звучат на юге Израиля, включая города Беэр-Шева, Ашдод, Ашкелон, а также в центральной части страны, в том числе в районе Тель-Авива и его окрестностях.

    В связи с обострившейся ситуацией премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, анонсировано его срочное совещание с руководством силовых структур.

    Коментарии (73)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (84)
    7 октября 2023, 04:59
    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал

    Bloomberg: Президент Франции Макрон и премьер Италии Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите в Гранаде

    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку во время неформального саммита ЕС в испанской Гранаде, сообщили источники Bloomberg.

    Как сообщается, Макрон и Мелони согласились на незапланированную встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком для обсуждения темы миграции. В свою очередь исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что это обсуждение может отвлечь от проводимых им официальных переговоров, и отменил 5 октября пресс-конференцию с Сунаком, передает ТАСС.

    Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации.

    Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на саммите в Гранаде Варшава заблокировала решение ЕС о расселении мигрантов по странам сообщества.

    Коментарии (7)
    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ

    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов

    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (39)
    6 октября 2023, 18:11
    Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым
    Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым
    @ t.me/temalebedev

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев во время поездки в Чечню встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым и извинился за свои высказывания о нем.

    Дизайнер рассказал, что получил в Чечне диплом финалиста за второе место его студии в конкурсе на мастер-план Грозного. Кроме того, он смог лично пообщаться Рамзаном Кадыровым.

    «Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном [Кадыровым] за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

    В заключение Лебедев добавил, что в своем посте подтверждает «свое совершеннейшее почтение» Кадырову и «очень его уважает», еще раз попросив прощения.

    В 2019 году Кадыров высказался по поводу людей, разжигающих конфликты в интернете, и посоветовал властям жестко их наказывать. На это Лебедев ответил постом в соцсетях, в котором резко обвинил Кадырова в призывах «убивать людей».

    Коментарии (14)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (8)
    6 октября 2023, 18:19
    СМИ допустили участие СБУ в нападении на лидера немецкой партии АдГ

    Deutschland Kurier: Нападение на лидера АдГ Хрупаллу могла совершить СБУ

    СМИ допустили участие СБУ в нападении на лидера немецкой партии АдГ
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) может быть причастна к нападению на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, пишет портал Deutschland Kurier.

    В западных разведывательных кругах ходят слухи, что украинская спецслужба могла стоять за нападением на Хрупаллу, сообщил в пятницу портал DeutschlandKurier, передают «Известия».

    Опрошенные порталом эксперты в области разведки заявили, что не считают необоснованными подозрения в адрес СБУ. Бывший глава немецкой секретной службы заявил, что в крови Хрупаллы не обнаружили яд, а веществами, которые нельзя обнаружить, могут владеть только спецслужбы.

    В среду сопредседателя АдГ Тино Хрупаллу доставили в больницу после происшествия на предвыборном митинге. Политик внезапно почувствовал себя плохо. По некоторым данным, на месте происшествия нашли шприц и иглу для него. Прокуратура начала расследование инцидента, дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 14:36
    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
    @ idf.il

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинские боевики утверждают, что взяли в плен генерала израильской армии ЦАХАЛ Нимрода Алони.

    В Сети распространяется фото, предположительно, взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони палестинскими военными, официального подтверждения пока нет, передает RT.

    Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    До этого армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 14:01
    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной

    Зампред Совбеза Медведев призвал США переместить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной

    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Стоило ожидать конфликта между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня, где Соединенные Штаты являются ключевым игроком, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтону и «его союзничкам» стоило заниматься этим длящимся десятилетиями конфликтом.

    «Но вместо работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам, и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», – подчеркнул Медведев.

    Также зампред отметил, что остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете, скорее всего, сможет только гражданская война на территории США.

    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.

    Коментарии (12)
    6 октября 2023, 19:42
    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные

    Агроном Викулов объяснил, почему нельзя укрывать растения на зиму в первые заморозки

    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Не стоит укрывать растения на зиму до устойчивых заморозков в ночное время, поскольку есть риск ослабить или убить цветочные культуры, а также под укрытием размножатся грибы, что также губительно для дачных культур, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

    «Вообще обычно на зиму укрывают цветочные культуры, например, розы, и виноград. Но несмотря на предстоящие заморозки в Москве и области в выходные, укрывать их к зиме пока не стоит, они требуют более позднего укрытия. Тем более что впереди еще будет потепление», – говорит Викулов.

    Если начать укрывать растения сейчас, то дачников ждет две опасности, предупреждает специалист. Во-первых, те же розы – ремонтантные растения, то есть способные повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода. Под укрытием может создаться парниковая атмосфера, начнут пробуждаться почки. А поскольку на дворе осень, наступят холода и уличное растение будет слабеть либо может вовсе погибнуть.

    Во-вторых, продолжает собеседник, при потеплении и слишком раннем укрытии создаются идеальные условия для размножения грибка, что также губительно для растений. Причем данный пункт касается всех культур, которые требуют укрытия на зиму. В связи с этим эксперт порекомендовал в эти выходные ничего с растениями не делать.

    «Вообще укрывать растения на зиму следует тогда, когда температура воздуха в ночное время опускается до минус 5–7 градусов. Но до этого растения нужно подготовить: розы необходимо обрезать. Далее обязательно нужно обработать каким-либо из фунгицидов как само растение, так и грунт рядом, чтобы обезопасить растение от болезнетворных бактерий. Укрывать нужно уже с наступлением серьезных ночных морозов. То же самое касается и винограда», – делится Викулов.

    Он также обращает внимание на то, что все растения должны уйти под укрытия без листвы, поскольку она под укрытием начинает заселять крону грибком. Кроме того, он рассказал, что осенняя работа в саду заключается в обрезке ягодников (малины, смородины, крыжовника), внесении удобрений и обязательной уборке опавшей листвы, поскольку она – рассадник болезней для растений.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о заморозках до 1-2 градусов. Они в столичном регионе будут наблюдаться в ночь на субботу, воскресенье и понедельник. В дневное время температура ожидается ниже климатической нормы и составит 4–9 градусов. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра, уже к концу следующей недели тепло вернется в столицу.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 00:59
    Трансгендер победил на конкурсе «Мисс Португалия»

    SAPO: Трансгендерная женщина заняла первое место на конкурсе «Мисс Португалия»

    Трансгендер победил на конкурсе «Мисс Португалия»
    @ MISS QUEEN PORTUGAL/YouTube

    Tекст: Антон Никитин

    Трансгендерная женщина заняла первое место на конкурсе «Мисс Португалия», сообщил портал SAPO.

    Победу на конкурсе одержала 28-летняя Марина Мачете. Теперь она представит свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в декабре в Сальвадоре, передает ТАСС.

    Напомним, в июле трансгендер победил на конкурсе «Мисс Нидерланды».

    Коментарии (22)
    7 октября 2023, 02:15
    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США

    Посол России в США Антонов: В Госдепе не смогли обосновать высылку двух российских дипломатов, это банальная месть

    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Госдепартаменте не смогли внятно обосновать решение о выдворении из Соединенных Штатов двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь идет о банальной мести, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    Дипломат подтвердил в Telegram-канале посольства России в США, что несколько дней назад власти Соединенных Штатов пошли на очередной конфронтационный выпад и объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Антонов выразил уверенность, что администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа.

    Глава диппредставительства подчеркнул, что во время встречи в Госдепартаменте просил американскую сторону пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, однако во внешнеполитическом ведомстве США «не смогли привести аргументов».

    «Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», – отметил Антонов.

    Глава российского диппредставительства в Вашингтоне напомнил, что сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой. Он пояснил, что высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. «Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», – подчеркнул Антонов.

    Накануне Москва подтвердила высылку российских дипломатов из США.

    Коментарии (4)
    6 октября 2023, 22:59
    Пятнадцатилетнему сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

    Министр Чечни Дудаев: Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено звание героя Чеченской Республики

    Пятнадцатилетнему сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни
    @ t.me/akhmeddudaev

    Tекст: Антон Никитин

    Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоено высшее звание региона – Герой Чеченской Республики, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

    Дудаев сообщил в своем Telegram-канале, что Адам Рамзанович Кадыров награжден медалью «Герой Чеченской Республики. «Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки и достойно представляющего свой род!» – добавил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.

    В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов отметил в своем Telegram-канале, что Адам Кадыров добился «особенных успехов» в спорте, «одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

    «Кроме того, дорогой племянник занял первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС в Гудермесе», – добавил Делимханов. Депутат также отметил, что Адам Кадыров выучил наизусть весь Коран, «заслужив высокое звание хафиз».

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом поджигателя Корана Никиты Журавеля.

    Напомним также, 2 октября глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил назначение своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства региона по социальному блоку. Днем позже глава Чечни своим указом присвоил своей старшей дочери и экс-министру культуры республики Айшат Кадыровой звание народной артистки.

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