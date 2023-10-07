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Германия заподозрила Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»
Welt: Немецкие следователи подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»
Немецкие следователи подозревают, что в сообщении о якобы российском следе во взрывах на «Северных потоках» кроется дезинформация со стороны Польши на фоне избирательной кампании, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.
Издание пишет, что Польша прислала в Берлин собственный список якобы причастных к взрывам на «Северных потоках» людей, среди которых есть те, кто имеют связи с Россией».
По данным газеты, немецкие следователи заподозрили дезинформацию со стороны Польши на фоне избирательной кампании, продолжают работать с «украинским следом», из-за чего между двумя странами нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником, передает ТАСС.
В статье упоминается информация о подставной фирме Feeria Lwowa, через которую предполагаемые преступники арендовали судно Andromeda. Welt am Sonntag напоминает, что одна из учредителей этой фирмы была украинкой, а другая якобы в 2015 году была членом избирательной комиссии в Крыму. Газета со ссылкой на силовые структуры указывает, что следователи задаются вопросом», как это вписывается в картину, где виновной в подрыве потоков называют Украину.
Следователям также непонятно, зачем яхте нужно было стартовать из Германии и делать так много остановок, говорится в статье.
Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.
До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.
Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.