Welt: Немецкие следователи подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Польша прислала в Берлин собственный список якобы причастных к взрывам на «Северных потоках» людей, среди которых есть те, кто имеют связи с Россией».

По данным газеты, немецкие следователи заподозрили дезинформацию со стороны Польши на фоне избирательной кампании, продолжают работать с «украинским следом», из-за чего между двумя странами нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником, передает ТАСС.

В статье упоминается информация о подставной фирме Feeria Lwowa, через которую предполагаемые преступники арендовали судно Andromeda. Welt am Sonntag напоминает, что одна из учредителей этой фирмы была украинкой, а другая якобы в 2015 году была членом избирательной комиссии в Крыму. Газета со ссылкой на силовые структуры указывает, что следователи задаются вопросом», как это вписывается в картину, где виновной в подрыве потоков называют Украину.

Следователям также непонятно, зачем яхте нужно было стартовать из Германии и делать так много остановок, говорится в статье.

Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.

Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.